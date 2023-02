Tinti: obiettivo restare in top 10

Nato a Roma l’11 dicembre del 1991, Alessandro Tinti è un giocatore che con tanti sacrifici, passione ed un indubbio talento, si sta facendo notare da oltre 4 anni nel panorama nazionale, mantenendosi ben stabile nella top 10 del ranking italiano. Campione italiano nel 2019, ha giocato con la nazionale azzurra in occasione degli Europei di Marbella ed in Qatar ai Mondiali di Doha. Spettacolare e memorabile resta l’incidente avvenutogli nella semifinale dell’Open di Rende, in Calabria, quando Alessandro arrivò troppo violentemente contro uno dei vetri di fondo, che si frantumò provocandogli varie ferite. Nel 2023 giocherà con Federico Galli.