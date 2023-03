Graziotti carica: "Si fa sul serio"

Classe 1998, nato a Roma il 28 agosto, Giulio Graziotti è uno dei nostri giovani più promettenti. Ha ricevuto anche i complimenti della legenda Belasteguín, con cui ha avuto l’onore di scontrarsi durante la semifinale del campionato a squadre di Serie A, dove Giulio era impegnato contro l’Orange a difendere i colori del Circolo Magic Padel (struttura che appartiene alla sua famiglia), cosa che ha fatto egregiamente sostenuto dal pubblico che ne ha ammirato le sue qualità e le sue “mitiche” chiquite. Ha indossato per la prima volta la maglia della Nazionale con grande entusiasmo ed emozione in occasione degli ultimi Mondiali di Dubai. Per il 2023 giocherà il circuito italiano insieme al forte Riccardo Sinicropi e in molti tra gli “addetti ai lavori” li vedono come una delle coppie da battere. Conosciamolo meglio.