Slam Padel by MINI 2023: Abbate e Capitani trionfano, femminile a Pappacena e Marchetti

Il nuovo talento del padel italiano ha un nome e cognome: Flavio Abbate . Il siciliano classe 2004 aveva già mostrato un grande potenziale e il veterano Marcelo Capitani (n.2 d’Italia) aveva deciso di puntare su di lui per offrirgli esperienza e sfruttarne la freschezza con l’obiettivo di continuare a vincere nel Circuito. Nella Capitale la curiosa coppia ha confezionato un piccolo grande miracolo conquistando la tappa inaugurale del circuito Slam Padel by MINI 2023 , condivisa fra il X4 Padel Club di Ostia e la Fiera di Roma . La coppia ha realizzato cinque vittorie in tre giorni : la più dura, 7-6 al terzo all’esordio contro Gallo/Broccatelli oltre a quelle messe a segno contro Salandro/Di Bene, Brusa/Luengo e i favoriti Sinicropi/Graziotti, fino al 6-3 6-3 che li ha incoronati campioni nella sfida contro Cristian Calneggia e German Tamame , rispettivamente n.1 e n.27 del ranking nazionale.

Il trionfo di Pappacena e Marchetti

Pappacena e Marchetti, dopo la vittoria al Master finale del circuito del 2021, avevano deciso di prendere strade diverse. Il ritorno in coppia di quest’anno, ha visto da subito il trionfo delle romane che hanno rispettato i pronostici della vigilia che le vedevano partire con qualche arma in più rispetto alla coppia composta dalla campionessa italiana in carica Carolina Petrelli (n.19) e dall’ex top-10 WTA Roberta Vinci (n.22), battute in finale per 6-2 7-6. Il match ha avuto un punteggio a senso unico nel primo set ma è stato molto equilibrato almeno fino al tie-break del secondo, nel quale le due padeliste delle Capitale non hanno commesso un solo errore, chiudendo per 7 punti a 0. Per loro è il quinto successo insieme nel circuito Slam Padel by MINI, dopo i quattro del 2021 (tre tappe e il Master finale).