Totti show con Mancini, Candela e Di Biagio a Santa Severa per beneficenza FOTO-VIDEO

Francesco Totti e Roberto Mancini ieri erano a Santa Severa per una partita di padel che era molto più di un’esibizione. Prima i due hanno giocato con Vincent Candela e Gigi Di Biagio, poi Totti e il francese, mentre sull’altro campo Mancini e Di Biagio giocavano con l’imitatore Gianfranco Butinar, hanno sfidato due ragazzi che avevano vinto un torneo per poter giocare contro di loro. Alessandro Vaccarella e Piero Iacopucci non si sono fatti intimorire dalla presenza dei due campioni d’Italia e del Mondo e hanno venduta carissima la pelle.