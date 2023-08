Bea Gonzalez, la giovane stella che sogna in grande

Nata a Malaga, il 23 novembre del 2001, Bea González Fernández è una delle migliori giocatrici del circuito femminile ed attuale n.5 della classifica World Padel Tour. L’ascesa di Bea, oggi in coppia con la fenomenale Delfi Brea, è ben nota da tempo ed è stata suggellata 10 giorni fa con la vittoria della tappa al Premier Padel P1 di Madrid contro le numero uno Sanchez e Josemaria. Le “Superpibas” sono ormai la terza forza del circuito ed il loro segreto è la grande affinità di coppia ed allegria che hanno sempre in campo, che ormai è diventa contagiosa per il pubblico. Per molti Bea sarà presto la nuova numero uno.