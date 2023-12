Al Padel Star Talenti al via la nuova “Padel Academy”!

ROMA - Un team di eccezione allena i ragazzi agonisti sui nostri campi, che scendono in campo e curano la parte tecnica/tattica, senza trascurare però la preparazione atletic a sotto la guida di Nicola Di Sano , fisioterapista e trainer, che fa svolgere esercizi e allenamenti “ad hoc” ad ognuno di loro. I nostri agonisti hanno dai 9 anni in su e in comune hanno una grande voglia di diventare dei veri e propri “ Campioni di Padel ”. Finalmente anche in Italia il Padel viene visto come un vero e proprio sport, da praticare al posto del tennis, del nuoto o piuttosto del calcio. E’ così che gli allenamenti diventano sempre più intensivi, si passa dal curare aspetti tecnici e tattici, senza mai trascurare la parte di “mental Coach”, fondamentale per preparare i ragazzi ai tornei Fitp dove scendono in campo vestendo la maglia Padel Star .

Secondo posto al Campionato Nazionale Under 14

Sono sempre più numerose le competizioni organizzate dalla Fitp, che oltre ai tornei organizza anche Campionati a squadre, fondamentali per creare un vero e proprio “team”. E’ così che il Padel da sport di coppia diventa uno vero e proprio sport di squadra! Il Padel Star Talenti è sceso in campo con la sua squadra per giocare il Campionato Nazionale Under 14, coinvolgendo due ragazzi Under 12 che insieme alla coppia Under 14 sono arrivati secondi del girone. E’ molto importante “misurarsi” con i propri coetanei che si allenano nei diversi club di Roma, ma anche misurarsi con se stessi e con le proprie emozioni completamente diverse quando si è nel campo di un altro club o con altri avversari, fuori dalla propria “confort zone”. E’ così che i ragazzi scoprono di volta in volta le difficoltà, e le emozioni che si provano, semplicemente cambiando campo o avversari di gioco. Diventa fondamentale finalizzare i propri allenamenti, cambiando compagno o provando le diverse tattiche di gioco e sentirsi parte di una vera e propria squadra, che anche quando due di loro scendono in campo, trovano gli altri compagni a fare il tifo o semplicemente pronti a dare il cinque al cambio campo. Questo sta dando un valore aggiunto ad uno sport come il Padel, che sta vedendo un numero sempre crescente di ragazze e ragazzi sui campi da Padel dei vari club di Roma e d’Italia. E’ proprio così che il livello delle competizioni Fitp si sta alzando notevolmente e vede di volta in volta ragazzi sempre più preparati. Da qui la necessità di creare un team di eccezione per la Padel Star Academy, che sta facendo un bellissimo lavoro con ragazzi e che raccoglie ottimi risultati perché ad oggi vede due Under 12 vestire la maglia Padel Star al Master Nazionale che si terrà a Milano il weekend del 7 dicembre, in contemporanea con la Premier Padel. I ragazzi Under 12 si misureranno così con altri 30 atleti provenienti da tutta Italia e nello stesso momento altrettanti Under 14, 16 e 18 si sfideranno sui campi dello Star Padel di Legnano, vestendo la maglia del proprio Club. Sarà una bellissima testimonianza dei livelli sempre più alti a cui sta arrivando questo sport! E allora…forza ragazzi e forza Padel Star Talenti! Per tutti coloro che vogliono far conoscere questo sport ai propri figli vi aspettiamo al Padel Star Talenti!