CUPRA FIP Tour 2024, FIP sceglie Padel Best Expo per una delle tappe europee

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Padel Best Expo 2024 , esposizione internazionale dedicata al padel in programma dal 7 al 9 aprile presso il Grimaldi Forum di Monte-Carlo, ospiterà una delle tappe europee del prestigioso CUPRA FIP Tour 2024 , circuito della Federazione Internazionale Padel che conta circa 120 tornei validi per il ranking FIP, distribuiti nei cinque continenti. Dopo l’ingresso della Federazione Monegasca di Padel a Padel Best Expo, è la volta della FIP che ha scelto la tre giorni dedicata alla galassia padel ideata, organizzata e promossa dall’italiana Bsg per ospitare una tappa europea della FIP RISE, facente parte del Cupra FIP Tour, in cui i giocatori partecipanti acquisiranno punteggio nella classifica generale del Premier. Padel Best Expo si conferma quindi come appuntamento di rilevanza mondiale . Un grande show internazionale dedicato al padel, con un format di expo basato su tre focus: divertimento, cultura di settore e innovazione. L’assegnazione a Padel Best Expo 2024 della tappa europea del CUPRA FIP Tour, arriva nell’anno in cui il circuito governato dalla Federazione Internazionale Padel , presieduta da Luigi Carraro , vede per la prima volta nella storia la definizione di un circuito professionistico d'élite con un solo ranking FIP, determinato dai punteggi di Premier Padel e di CUPRA FIP Tour, per i migliori giocatori e le migliori giocatrici al mondo .

Le parole di Roberta Ceccarelli

I campi da gioco appositamente creati all’interno del Grimaldi Forum ospiteranno i più forti giocatori del mondo, celebrity e VIP, atleti del padel in carrozzina e giovani promesse. Chiara dimostrazione della forte trasversalità di uno sport in continua crescita. “Padel Best Expo si conferma come un contenitore credibile in grado di ospitare uno degli eventi più importanti del mondo del padel, che si andrà ad affiancare alle altre attività in programma, come la Five Padel Cup - ha dichiarato Roberta Ceccarelli, CEO di Bsg e Padel Best Expo - la partnership fra Bsg e FIP, fortemente voluta, sarà un grande driver di valorizzazione dell’intero settore del padel. Quando si sceglie di fare sistema fra realtà che hanno al proprio interno team qualificati e obiettivi ambiziosi, si genera valore aggiunto a vantaggio di tutta la filiera”.

A Montecarlo attese 130 mila persone

Volutamente organizzato in contemporanea con i Rolex Monte-Carlo Master (6-14 aprile), con il Principato di Monaco che si prepara ad accogliere, come ogni anno, 130 mila presenze in una cornice esclusiva, Padel Best Expo (biglietti disponibili sul sito: padelbest.net/book) diventa quindi appuntamento imperdibile per qualsiasi appassionato della “racchetta corta”, con tre giorni da vivere tutti di un fiato tra tornei - CUPRA FIP Tour e Five Padel Cup - scoperta delle eccellenze produttive, innovazione tecnologia e cultura di settore.