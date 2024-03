Palermo, padel in vetrina con gli Assoluti provinciali

Si sono conclusi a Palermo i campionati assoluti provinciali di padel. Spettacolo, bel gioco, divertimento. C'è stato tutto questo nel fine settimana appena andato in archivio. Gli assoluti, validi per la Coppa delle Province, sono sta- ti disputati nei campi dell'Avantgarden Padel dentro lo spazio noto come centro fitness Virgin Active (montepremi complessivo di 1.500 euro), nel cuore del capoluogo siciliano, un vero e proprio salotto dello sport palermitano, diventato in questi anni punto di riferimento per gli appassionati locali.

Palermo, i tornei

Nel doppio maschile open (50 partecipanti in tutto), in finale grande vittoria in due set (6-3, 6-4) per la coppia composta da Germano Giacalone e Antonio Terzo contro Alberto Patania e Andrea Giarrusso. Nel doppio femminile open, invece (in totale 18 le partecipanti), la coppia formata da Germana Milone e Costanza De Simone si è imposta su Eleonora Dell'Aria e Ilenia Monti al termine di una combattutissima sfida incerta fino alla fine e che si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-4, 10-8. Nel doppio maschile over 45 Sebastian Pablo Romano e Alessandro Ciappa hanno sconfitto 6-1 6-4 Francesco "Cocco" Donzelli e Salvatore Tranchina. Nel doppio femminile over 40 Giada Lo Monaco e Analia Natalia Arijon hanno invece superato Silvia Marsala e Maria Lino (6-2, 6-3). Infine, nel torneo misto, sigillo per la coppia composta da Antonino Tranchina e Valentina Pellegri- no che ha superato il duo formato da Roberto Indovina e Evelyn Scicchigno (6-3, 6-3). Una curiosità: tra i partecipanti ai campionati assoluti anche due ex calciatori, entrambi palermitani. Si tratta di Salvatore Aronica, 500 partite da professionista e qualche apparizione in Champions League ai tempi del Napoli, e Davide Morello, portiere tra le altre di Torino e Pisa.

Alberto Piraino, le parole

Queste le dichiarazioni del maestro Alberto Piraino, fiduciario regionale della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel): «Ci tengo particolarmente a ringraziare l'Avantgarden Padel per l'ospitalità che ha offerto a questa manifestazione. Siamo molto contenti per la grande partecipazione di atleti, i numeri delle iscrizioni sono stati notevoli. Abbiamo potuto notare anche un buon numero di spettatori. In questi giorni è stato possibile ammirare nuovi giocatori che si stanno affacciando a un buon livello, a testimonianza che la qualità si è alzata sensibilmente e che il movimento del padel in Sicilia è ancora in crescita. Siamo molto orgogliosi - ha concluso il fiduciario regionale della Fitp - e tutto questo ci fa bene sperare per il futuro».