SPH Milano-Barona casa di eventi, nuove generazioni e teatro della Serie C

MILANO - Lo Spector Padel House da sempre pone grande interesse e una specifica attenzione nei confronti delle nuove generazioni. Gustavo Spector e il suo Team di Coach hanno sempre sostenuto l’importanza di guardare al futuro e agli sportivi di domani. Non solo grandi eventi dedicati ai giovani, ma soprattutto una dedizione quotidiana allo sport e al benessere per i più piccoli. Da qui il progetto di coinvolgere alcuni licei di Milano per permettere a circa 380 allievi e allieve di entrare in campo e giocare a padel.

Il campionato di Serie C

Anche quest'anno, come lo scorso anno, il Team di SPH sponsored by Studio Cerati (ndr.) ha iniziato alla grande con un programma ricco di sfide. Nella prima giornata di match il 6 aprile 2024, SPH - Studio Cerati ha visto scendere sul campo di casa SPH Milano-Barona: Lorenzo Breno, Marco Benussi, Alejandro Pezza, Alessandro Resovi, Federico Musatti, Francesco Messina contro la squadra Dema Tazon. In questa occasione SPH ha primeggiato per 2-1. Nella seconda giornata invece, il 13 aprile 2024 SPH - Studio Cerati ne è uscita sconfitta, battuta per 2-1 da Team Beach Town. Infine, trattando delle attività legate al B2B segnaliamo anche il Torneo Paribas-Telethon in programma per il 21 aprile 2024.