Sicilia Padel Tour, garantisce l’ex Catania Biagianti

Entra nel vivo il Sicilia Padel Tour 2024, la manifestazione lanciata da Marco Biagianti, ex centrocampista di Catania e Livorno (nove stagioni disputate in serie A). La seconda edizione del circuito amatoriale di padel, che coinvolge le nove province siciliane, è partita da Catania sabato 6 aprile. Poi le tappe di Messina e Agrigento: il 4 maggio invece toccherà al Seven Padel Village (Siracusa). U n per corso lungo tre mesi: la conclusione è prevista il 13 luglio con il master fi nale al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca.

Sicilia Padel Tour 2024, parla Biagianti

Biagianti - una convocazione in Nazionale ai tempi del ct Marcello Lippi (nel 2009) - ha scoperto il padel durante la militanza a Catania. Una volta appesi gli scarpini al chiodo l'ex centrocampista si è tuffato sul suo nuovo amore quasi a tempo pieno. L'organizzazione del Sicilia Padel Tour ha scelto la sua immagine per accompagnare la seconda edizione della kermesse. Queste le parole di Biagianti durante la conferenza stampa di presentazione del circuito amatoriale: «Ho iniziato con Andrea Calì, all’epoca fi sioterapista del Catania. Mi ha proposto di giocare, ho provato e non ho più smesso. Inizialmente giocavo solo d’estate perché, essendo ancora calciatore, durante il campionato non volevo rischiare di infortunarmi. In quel periodo facevamo coppia io e Saro Bucolo, contro Andrea Calì ed Emanuele Passanisi, il team manager. Organizzavamo sfi de divertentissime, calciatori contro società. Col tempo, poi, sono arrivato ad allenarmi anche tre volte alla settimana. Eravamo un bel gruppo. Con me c’era anche Nicolas Spolli. Non vi dico quante risate. Facevamo coppia. Lui stava a sinistra, essendo alto e avendo poca corsa. Io stavo a destra e correvo per lui».

Il numeri del torneo

Sono oltre 500 i giocatori coinvolti nel Sicilia Padel Tour 2024, con le migliori coppie del panorama sportivo regionale pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi la vittoria. Dopo la tappa siracusana di sabato prossimo, si giocherà l'11 maggio a Caltanissetta (al Golden Tennis Padel Club), poi Ragusa il 18 maggio (al Nova Padel), quindi il 1° giugno appuntamento al Padel Club di Alcamo, l'8 giugno allo Sport Village di Enna, il 15 giugno al Trinakria Padel di Palermo. Infi ne, come detto, il master finale a Sciacca. Così il direttore Francesco Russo: «C’è molto fermento da parte di giocatori e club. Lo dimostra la richiesta di molti circoli siciliani di ospitare letappe». «Siamo felici – ha aggiunto il direttore commerciale, Davide Gullotta – dell’entusiasmo che stiamo riscontrando. Il nostro obiettivo è quello di dare agli amatori la possibi-lità di competere, partecipando a un evento prestigioso senza essere per forza professionisti. Abbiamo scelto, poi, un testimonial come Marco Biagianti perché incarna perfettamente i valori di correttezza e sana competizione che voglia-mo vedere sui nostri campi».