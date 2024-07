Genova Premier Padel P2, il sorteggio dei tabelloni: i dettagli

Dopo lo spettacolo del BNL Italy Major, il circuito Premier Padel fa di nuovo tappa in Italia, con il P2 di Genova. Al Parco di Valletta Cambiaso, nel capoluogo della Liguria, dopo la conclusione delle qualificazioni, da mercoledì a domenica due tabelloni principali formati da 32 (maschile) e 28 coppie (femminile). Tra gli uomini, ci sono gli italiani sulla strada dei big: le wild card Marco Cassetta e Simone Cremona affronteranno al primo turno Paquito Navarro e Juan Lebron (che giocheranno a Genova e Malaga prima di nuove ‘parejas’), teste di serie numero 4, mentre per gli altri due italiani Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni in caso di vittoria al primo turno contro Jairo Bautista e Gonzalo Alfonso ci potrebbe essere il duello con Arturo Coello e Agustin Tapia, se i due leader del tabellone supereranno il primo turno contro Ramiro Moyano e Xisco Gil. Dall'altra parte, per i numeri 2 e campioni di Roma Fede Chingotto e Ale Galan ci sono Josete Rico e Agustin Gutierrez. Ultimi due tornei, come per Lebron/Navarro, anche per Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, con i ‘Superpibes’ opposti al primo turno a Javi Rico e Juanlu Esbri, vincitori nell'ultimo weekend dell'OYSHO Valladolid FIP Gold. Potenziali quarti di finale: Coello/Tapia (1)-Tello/Belasteguin (5), Yanguas/Garrido (6)-Stupaczuk/Di Nenno (3), Navarro/Lebron (4)-Arroyo/Gutierrez (6, nuova coppia da Genova), Nieto/Sanz (7)-Chingotto/Galan (2). Possibilità, quindi, di una sfida tra Lebron e Galan già in semifinale.