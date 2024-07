Padel Lazio, nuova maglia e nuovi progetti

Mercoledì 26 giugno alle ore 17:00 in Roma presso la Sala Auditorium della Casa Generalizia dell’Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora in Via Nomentana 333, si è svolta la V Assemblea annuale della S.S. Lazio Padel A.s.d. Le materie all’ordine del giorno hanno richiesto la doppia seduta e la determinazione delle deliberazioni con una ampia partecipazione da parte dei numerosi soci intervenuti sia in presenza che per delega. Ha richiesto la forma straordinaria della convocazione la modifica dello Statuto il cui adempimento, sancito nel D.to Lgs. 36/2021, era ormai cogente per effetto della precedente proroga che dal 31/12/2023 aveva fatto slittare i termini al 30/06/2024. Gli altri adempimenti, che invece hanno richiesto la convocazione della Assemblea nella forma ordinaria, hanno riguardato l’approvazione del rendiconto finanziario 2023 e del preventivo di spesa 2024, la nomina di tre nuovi consiglieri - Prof. Patrizia Beraldi, Dr. Binhao Lin e Dr. Giovanni Giugliano e del Presidente Onorario Rag. Franco Giocchini.

Tra le comunicazioni del Presidente meritano menzione i successi delle formazioni biancocelesti durante gli ultimi 12 mesi: 2° posto delle U18F ai campionati giovanili a squadre (Legnano - Dicembre 2023), 2° posto del gruppo soci in Coppa Italia FITPRA circuito Argento (Terni - Settembre 2023), 4° posto della formazione di serie A ai campionati nazionali a squadre 2024 (Milano - 6-8 giugno 2024). Successi che danno forza al movimento biancoceleste e tanta fiducia per le prossime competizioni. La serie A maschile, che può contare su un roster team di assoluto livello internazionale, annovera campioni del livello di Javi Garrido, Enzo Jensen, Juan Restivo, Mati Nicoletti, Cristian Calneggia, Nico Zurita, Salva Oria, Jose Dietro, Godo Diaz, oltre a quelli già in trattativa per il 2025 e che, assicura il Presidente Festa, aiuteranno ancor più a sferrare l’ambizioso “attacco" al titolo nazionale proprio nell’anno dei 125 anni della Società Sportiva Lazio di cui la S.S. Lazio Padel è una sezione tra le più prolifiche.

Tanti i progetti del Presidente Festa: dotare il movimento di una scuola sempre più importante e completa con tante figure professionali che vanno dal preparatore atletico, al mental coach per finire con maestri nazionali e internazionali tutti, rigorosamente, appartenenti alla prima squadra; far crescere il movimento giovanile e portarlo a competere in tutte le categorie; lanciare la nuova sede sociale e il merchandising a brand X3 Portres. Quest’ultimo obbiettivo, molto impegnativo, vede la. S.S. Lazio Padel negoziare proprio in questi mesi con un operatore internazionale leader mondiale nel settore sportivo e che è interessato a concedere propri importanti spazi per poter assicurare al sodalizio biancocelaste di stabilire la propria casa dopo anni di lunghe quanto difficili ricerche. Infine, a conclusione della assemblea, il Presidente Festa ha dato il via ad un lungo cerimoniale ricco di sorprese: la presentazione della maglia 2025 con cui tutte le formazioni scenderanno in campo durante l’anno del V° giubileo della Società Sportiva Lazio; l'annuncio del nuovo main sponsor Jomix Shoes; le benemerenze rilasciate ai nuovi sponsor 2024; le medaglie ai soci più meritevoli. Continua le crescita virtuosa di un gruppo sportivo che vuole contribuire a scrivere pagine importanti di sport, salute, aggregazione ma anche presa di posizione ferma nei confronti di ogni genere di abuso o discriminazione che il mondo sportivo deve per primo condannare e respingere proprio diffondendo insegnamenti sani e valori fondati su unione e rispetto.