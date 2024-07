Il Gr Padel Latina vola Serie A

FRASCATI - Un vero e proprio successo sportivo quello accaduto nel campionato a squadre fitp di padel in Serie B. Siamo nel cuore di Frascati sui campi di Villa Mercede la squadra di Latina capitanata da Gianluca Rianna dopo aver dominato a punteggio pieno il girone cadetto si presenta alle Final Four come una delle quattro squadre testa di serie. Nella partita contro Sassari, il Gr Padel Latina schiera per il primo doppio Diego Franco storico maestro del Gr in coppia con il romano Alessandro Fuzio contro Federico Dip Nazar in coppia con Nicolas Malek. Il duo di Latina gioca una partita Mostruosa senza dare scampo agli avversari vincendo con il risultato di 6-4 6-3 . Siamo 1 a 0. Nella seconda partita Rianna schiera l'apriliano Luca Lunghi in coppia con lo spagnolo Gonzalo Perez Arbona (136 del ranking mondiale) contro Riccardo Cavaleri in coppia con David Fernandez. Due ore e mezza di match dove Il GR si aggiudica il primo set con il risultato di 6-4, perde il secondo set 4-6. Solamente al tie Breck del terzo set saranno Lunghi e Gonzalo Perez dopo aver annullato un match point agli avversari a consegnare la vittoria e la promozione in Serie A al Gr Padel di Latina. Nel terzo doppio i solidi Alessio Luchetti e Gianluca di Salvia si impongono nettamente 6-1 6-2 sulla coppia Sassarese Bertucci Corrado e Filippo Bruno Mandella. Latina-Sassari 3-0.