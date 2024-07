Padel, nasce il Ranking LPL

Classifica, i tre criteri

Il complesso sistema di calcolo alla base del ranking prenderà in considerazione tre criteri. Il primo che avrà anche la maggiore rilevanza sarà determinato dai risultati in campo: verranno considerati i migliori 5 piazzamenti ottenuti all’interno di tornei ufficiali da parte dei singoli atleti e 10 bonus di partecipazione. Il secondo sarà’ determinato dai bonus legati ai premi MVP. Inoltre sarà previsto un sistema semestrale di votazione interna da parte dei giocatori (premio “PoP - Player of Players”).

Le parole di Massimiliano Suglia, Ceo di LPL

“Dopo la nascita della Legends Padel League ci siamo messi subito al lavoro per stabilire il Ranking delle leggende e saremo felici di svelare la prima classifica a settembre - è quanto dichiara il Ceo di LPL, Massimiliano Suglia aggiungendo come il Ranking LPL sia “un meccanismo che studiamo da mesi con esperti per poter dare con la raccolta di dati ufficiali già iniziata, una classifica che sia il più possibile valida, dinamica e continuamente aggiornata. Il ranking LPL rappresenta un ulteriore passo in avanti per LPL per lo sviluppo dei suoi progetti di crescita internazionale”. Il ranking LPL, oltre ad indicare il campione annuale, definirà ogni anno la griglia dei partecipanti alle “Finals LPL”, il torneo internazionale che si terrà nella primavera del 2025.