Torneo internazionale di padel, i migliori giocatori attesi a Frascati

Tutto pronto al Padel Club Villa Mercede di Frascati per il torneo internazionale di padel Cupra Fip che si svolgerà al maschile e al femminile dal 14 al 18 agosto, giorno in cui sono programmate le semifinali e le finali. In campo quasi tutti i migliori giocatori italiani che hanno appena fatto parte della nazionale agli Europei di Cagliari (Cassetta, Cremona, Graziotti e Di Giovanni). Presente, in coppia con Miccini, anche il top player spagnolo Ruiz: sarà una delle coppie favorite nel maschile con Abbate e Graziotti, cinque tornei Cupra in bacheca nel corso della stagione tra cui Teramo e Nola. Per quanto riguarda il circuito femminile, da segnalare la presenza - tra le altre - di Sussariello e Parmigiani. In palio per i vincitori 31 punti per il ranking.