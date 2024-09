Milano Premier Padel P1, arrivano i biglietti

Parte oggi la corsa al biglietto per il Milano Premier Padel P1, uno dei maggiori appuntamenti del calendario mondiale. Sono disponibili on line i tagliandi per l'evento in programma dal 2 all'8 dicembre all'Allianz Cloud, a cui parteciperanno i migliori giocatori del mondo. Un ritorno atteso dopo il grande successo delle prime due edizioni, che avrà il patrocinio del Comune di Milano. Il Milano Premier Padel P1 è realizzato anche grazie al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il contributo del Dipartimento per lo Sport e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. La procedura per l'acquisto dei biglietti permetterà di scegliere il posto avendo la visualizzazione esatta del campo, grazie alla tecnologia YourSeats360.