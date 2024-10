Padel, Gonzalo Rubio: l'intervista al talento inespresso

Gonzalo Rubio, n.30 del ranking FIP, è uno di quei giocatori che non è ancora riuscito a farsi conoscere bene dal pubblico. Ed è un vero peccato. Nato a Siviglia il 22 febbraio del 1991, campione spagnolo juniores in tutte le categorie, non è ancora riuscito a compiere il grande salto che merita, e sinceramente lo avremmo voluto vedere a fianco di qualche top, dove non avrebbe certamente sfigurato. È un giocatore mancino, che vanta degli ottimi colpi e un talento apprezzato da tutti gli addetti ai lavori. Gioca in coppia con Pablo Lijo con cui cercherà in questo finale di stagione di scalare qualche posizione per terminare un’annata che sarebbe potuta andare meglio, considerate le forti potenzialità di Gonzalo, che abbiamo potuto apprezzare anche nelle esibizioni del Padel Trend Expo.