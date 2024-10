Csi Roma e padel: un binomio vincente

Un'intuizione felice, una scelta vincente. Quella cioè di investire risorse sul padel per puntare su uno sport in crescita esponenziale. Siamo al Csi (Centro sportivo italiano), a Roma, nella storica sede di Lungotevere Flaminio. Una realtà che affonda le radici nel lontano 1951 e che nell'ottobre del 2021 ha deciso di spalancare le sue porte anche al padel. A raccontare la genesi di un'intuizione azzeccata è Daniele Rosini, presidente del consiglio d'amministrazione. "Questo è un circolo nel quale convivono diversi sport, ci sono varie attività, dal nuoto al tennis. Da tre anni nei nostri spazi c'è anche il padel. Già dal 2007 mi è iniziata a frullare in testa questa idea perché c'era un mio che andava spesso in Spagna e là il padel andava già alla grande. Poi per vari motivi non sono riuscito a portarlo nel nostro circolo. Poi abbiamo deciso di convertire il campo di calcetto in tre campi di padel e finalmente, nell'agosto del 2021, siamo riusciti a ottenere tutti i permessi necessari. Si gioca in un contesto ampio dove lo sport è protagonista tra palestre, piscine, campi di tennis e aree verdi".