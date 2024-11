Arriva la Intercontinental Cup di Padel

La Federazione Internazionale Padel (FIP) ha annunciato oggi il lancio di una nuova competizione intercontinentale – l’equivalente della Laver Cup nel tennis e della Ryder Cup nel golf – che si terrà ogni due anni, e che vedrà i migliori giocatori, insieme ai talenti emergenti delle Americhe sfidarsi contro l’Europa in alcune delle più affascinanti location sportive, a partire dal 2025. Dopo il successo senza precedenti dei FIP World Padel Championships, svolti all'inizio del mese, la nuova competizione intercontinentale – il cui nome ufficiale sarà annunciato prossimamente – metterà in luce i migliori talenti internazionali e offrirà nuove opportunità ai giocatori provenienti da nazioni emergenti nel mondo del Padel, permettendo loro di entrare nell’élite dello sport in più rapida crescita a livello globale.



La nuova competizione segnala anche che il Padel è pronto per l’inclusione nei Giochi Olimpici, grazie alla rapida democratizzazione e professionalizzazione dello sport sotto la guida della FIP, in linea con i valori del Comitato Olimpico Internazionale, che promuove sport moderni e globalmente diversificati per sostenere uno sviluppo a piramide. Il nuovo formato sarà organizzato con il supporto delle federazioni continentali della FIP, Padel Europe e Padel America. La competizione includerà tornei sia maschili che femminili, con un montepremi record di €700.000, suddiviso equamente tra le squadre vincitrici di entrambe le categorie. Premi senza precedenti, che testimoniano l’impegno costante della FIP per sviluppare il Padel a livello internazionale, elevando sempre di più il profilo del Padel professionistico. L’evento verrà ospitato a rotazione tra America ed Europa, portando il Padel sia alle fanbase consolidate che a quelle emergenti, in location straordinarie in tutto il mondo. A breve inizieranno le gare d’appalto per selezionare sedi, branding, promotori e partnership.



Commentando la nuova competizione, il Presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, rieletto all'unanimità per un nuovo mandato presidenziale nell’ottobre 2024, ha dichiarato: “La nuova competizione intercontinentale risponde all’incredibile popolarità globale del Padel e a una domanda senza precedenti di nuove di competizione sia da parte delle fanbase di Padel consolidate che emergenti, dei giocatori e dei partner. Il successo travolgente dei FIP World Padel Championships e del tour professionistico Premier Padel dimostrano come il Padel sia rapidamente diventato uno sport internazionale di primo piano. Innovazioni come la nuova competizione intercontinentale sono fondamentali per continuare a guidare lo sviluppo del Padel, specialmente in nuove regioni del mondo. Non vediamo l’ora di realizzare questa competizione il prossimo anno, e siamo già a conoscenza di un’enorme richiesta per ospitare e collaborare in questo equivalente del Padel della Laver Cup e della Ryder Cup, che continuerà a promuovere la globalizzazione del Padel mentre aspiriamo a far parte del Movimento Olimpico il prima possibile”.