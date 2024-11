Torneo open Duferco al circolo Ternana Padel

TERNI - Il torneo ha visto schierati 54 atleti al via che hanno divertito il pubblico accorso nelle varie giornate di gara. Un ringraziamento speciale allo sponsor della manifestazione My Line business partner di Mancinelli Marco e Duferco Energia. Da rilevare le ottime prestazioni dei giocatori della Ternana Padel che hanno portato la coppia Novelli /Mazzoli in semifinale e il sorprendente Serafini in coppia con il compagno Diomei ai quarti di finale. Un grazie ai giudici arbitri per la pazienza avuta in questi giorni e al presidente del Coni ternano Fabio Moscatelli.