Exclusive Padel Cup, terza tappa: in campo anche l'ex cestista Gianluca Basile

Gianluca Basile, sul padel, è arrivato prima di tutti. L’ex stella della Nazionale di pallacanestro, nei suoi anni a Barcellona, ha scoperto la ‘pala’ e se n’è subito innamorato. Basile, nel weekend, sarà uno dei protagonisti della terza tappa della Exclusive Padel Cup, il circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dopo il successo delle prime due tappe giocate a Firenze e Milano, appuntamento sabato 16 e domenica 17 all’Aspresso Club Roma (circolo che sorge in uno dei luoghi iconici della Capitale, sotto le Mura Aureliane), in un giro d’Italia che si concluderà con l’ultima tappa a Bologna il 30 novembre e il 1° dicembre. Sono oltre 50 le coppie iscritte nelle categorie maschile, femminile e misto, con in campo giocatori appartenenti alla categoria ‘non classificati’: a vincere la tappa di Milano, tra l’altro, sono stati due ex calciatori come Nicola Amoruso e il ‘Papu’ Gomez. «Il padel in Italia è diventato un vero e proprio fenomeno sociale: lo dimostrano i numeri e il fatto che, dopo la Spagna, l’Italia sia la nazione al mondo con più campi – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Siamo felici di accogliere un club nuovo e ambizioso come l’Aspresso tra quelli che ospitano la Exclusive Padel Cup, diventato ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione».