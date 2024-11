Mediolanum Padel Cup, a Como finali stellari e le Football Legend

I primi gruppi di fan hanno affollato le eleganti sale che affacciano sui campi del "The Padel Resort” già venerdì. La domanda, una sola: “I giocatori della Nazionale sono già qui?”. La risposta è nello straordinario programma del weekend firmato Banca Mediolanum per l'ultima tappa della Mediolanum Padel Cup, Open FITP da 15mila euro di Prize Money - sviluppato in collaborazione con American Express – che mette insieme campioni straordinari e grandi giocatrici di livello mondiale con i numerosi talenti emergenti della NextGen non solo italiana. E non solo, perché nel programma di domenica ci sono anche quattro indiscusse star del pallone per una esibizione a tutto spettacolo: Biglia, Borriello, Oddo e Costacurta.

Il derby

Oggi andrà in scena quello che potrebbe essere definito il derby della Mediolanum Cup, con i quarantenni Calneggia-Tamame a giocarsi l'ingresso in finale contro il ventenne Flavio Abbate e il ventiseienne Giulio Graziotti. Due generazioni a confronto e 'respect' da ambo le parti. Dicono Graziotti e Abbate (sabato vincitori del combattutissimo match contro Eremin/Zecchinelli): “Che partita tosta sarà! Loro sono due grandi giocatori con il pieno di esperienza, hanno scritto pagine importanti nella storia del nostro sport e sono stati da esempio per molti. Affrontarli in semifinale sarà difficile ma molto bello, perché sappiamo che dovremo giocare punto a punto per vincere, ma come si dice: noi giocatori viviamo la professione nell'attesa di giocare queste grandi partite”. “Giochiamo contro talenti che in due fanno l’età di uno solo di noi. Sarà un confronto difficile e bellissimo tra due generazioni”, ha risposto Calneggia dopo il 6-1 6-1 su Ruello/Cinca. “Loro appartengono a una generazione preparatissima atleticamente – gli ha fatto ecco Tamame – Si allenano 3-4 ore tutti i giorni, giocano tornei a ripetizione in tutto il mondo e fisicamente sono al top. Da questo punto di vista siamo ovviamente molto diversi. Ma noi punteremo sull’esperienza, sul nostro affiatamento che nasce da anni di partite giocate insieme ovunque, compreso qui in Italia”. “Non siamo solo compagni di gioco, ma anche amici – conferma Calneggia – E questo si vede anche in campo: non solo giochiamo a memoria, ma siamo anche interscambiabili come posizione, qualcosa che sui campi da padel non si vede molto spesso”.

Padel boom

Intanto, i dati del Centro Studi della FIP – International Padel Federation, il governo mondiale della 'racchetta corta' - mostrano un impressionate trend di crescita per Como, che racconta di 76 campi di gioco al 31 agosto 2024 contro i 26 campi dello stesso mese del 2022. In appena ventiquattro mesi, Como ha visto crescere il bilancio dei campi da padel del 192%, un dato che supera di molto anche il trend della Lombardia che, dietro al Lazio (circa 2mila campi) è la seconda regione d'Italia per numero di campi da gioco e praticanti. La regione lombarda, passando dagli 870 campi del 2022 ai 1283 (472 solo a Milano) nel bilancio al 31 agosto, ha fatto segnare un +48% sostanzialmente in linea con il trend di crescita annuale di questo sport in tema di campi da gioco, mediamente attestato tra il 25% e il 30%.

Football legend

Non solo torneo Open, visto che a Como ci si prepara anche per l’attesissimo appuntamento collaterale di domenica 17 novembre. Quattro star del pallone - Billy Costacurta, Marco Borriello, Lucas Biglia e Massimo Oddo - si troveranno a ora di pranzo (intorno alle 14) per per la “Vip ProAm Exhibition”, un mini torneo dedicato ai clienti di Banca Mediolanum. Le football legend si affronteranno poi una sfida diretta, tra grande agonismo, risate e divertimento; al termine dell’incontro si fermeranno per salutare i tifosi e concedersi al rito di selfi e autografi.