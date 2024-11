Padelness, la carica dei 10.000

10.000 presenze di pubblico, 394 giocatori e giocatrici di padel coinvolti nei tornei ufficiali Padelness – FIP RISE Open femminile e maschile MCV; torneo Kiss Kiss Padel Cup; torneo tra gli ex calciatori Nick Amoruso, Alessandro Budel, Emanuele Calaiò, German Denis, Mark Iuliano, Nicola Mora, Stefan Schwoch, Ivano Trotta, organizzato in collaborazione con X3 Por Tres; torneo misto femminile e maschile USSI; torneo ipadelovers; torneo Padel Mixto con atleti in carrozzina; torneo under 18, 70 partecipanti alle clinic, 22 presenter fitness nazionali e internazionali sui palchi, 105 espositori. Ecco i numeri della prima edizione di Padelness, la prima fiera italiana del padel e del fitness, ideata e organizzata da Eventi in Mostra srl, che, per tre giorni, ha portato alla Mostra d’Oltremare di Napoli un popolo di sportivi e appassionati in arrivo da tanti paesi europei e da tante città di Italia. Numeri importanti a cui vanno aggiunti quelli di Padelness on the road, lo spin off di Padelness, con i tornei giocati, da luglio a novembre, nei circoli di 15 città italiane. A raccontare Padelness, da prospettive diverse, nei tre giorni di fiera, lo youtuber Fabio Ferro, che nei prossimi giorni pubblicherà sul suo canale YouTube un V-Blog Padelness, l’attrice e content creator Mirea Flavia Stellato e, nella giornata di sabato, anche il comico Vincenzo Comunale.

«Padelness è stata una grande sfida, che potevamo vincere solo mettendo insieme una squadra di professionisti ed è proprio da questo che siamo partiti: la ricerca di persone competenti che potessero essere con noi in questa impresa complessa – hanno sottolineato Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, CEO Padelness –. Sapevamo che Padelness sarebbe stato impegnativo e abbiamo lavorato tanto per portarlo fuori regione e far arrivare in città atleti e appassionati da tutta Italia, poi siamo riusciti a portare qua cittadini di 15 paesi europei ed extra europei ed è stata una grande gratificazione per noi e per tutta la nostra squadra. Questi tre giorni alla Mostra d’Oltremare sono stati impegnativi ma siamo già a lavoro sull’edizione 2025 che tornerà nella struttura di Fuorigrotta dal 21 al 23 novembre. Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno fatto parte di questa avventura: istituzioni, giocatori, presenter, espositori, sponsor, partner e le tantissime persone che sono venuti a scoprire il mondo Padelness. La loro fiducia è stata fondamentale per il successo dell’evento».

Campioni e campionesse di padel da 15 paesi (Italia, Spagna, Argentina, Portogallo, Georgia, Germania, Belgio, Francia, Olanda, Svezia, Gran Bretagna, Turchia, Danimarca, Estonia, Stati Uniti) per il torneo FIP RISE Open femminile e maschile MCV (montepremi 15.000 euro). Sul podio la coppia italiana Caterina Baldi e Giulia Dal Pozzo e la coppia spagnola Jerez Carnero e Aragon Herrera. I match sono stati raccontati dal telecronista Alessandro Lupi, a cui, al momento della premiazione, si è unita la conduttrice Fabiola Cimminella.

Il programma padel ha proposto per la prima volta clinic didattiche nelle quali il fitness incontra il padel. Alcuni dei migliori maestri nazionali e internazionali, tra i quali i maestri della Rafa Nadal Academy, Martin Echegaray Vales by Sane, Sara D’Ambrogio, sono stati supportati dai personal trainer Giuseppe Zinno, Luca Novati, Andrea De Filippis, Manuela Cerbone, Gaia Scippa e Stefania Pirozzi che si sono occupati del warm up e della fase finale di stretching e postura post allenamento, utilizzando gli attrezzi Matrix situati sul perimetro del campo da padel. Chi è passato alla Mostra d’Oltremare lo scorso week end, si è anche divertito nel campo di pickleball.

Sui due palchi Jaked e Padelness/Anfra c’è stato un continuo ciclone di energia con Jill Cooper (superjump), i trainer di Les Mills Italia, Gil Lopes (glp academy e gpassè), Guillermo Gonzalez Vega (glam dance), Sergio Gallotta (fit kombat), Gennaro Setola (flyboard e body fly), Alessandro Muò - ambassador Adidas (functional), Nicola Rossi - ambassador Kappa (functional), Mihail Bordea (dinamic natural movement), Massimiliano Zinno (the pilates corner), Salvatore Nocerino (t-bow), Sergio Sgambati (pilates), Stefano Esposito (yoga), Gaia Scippa (pilates), Lorenzo Franco (functional), Luca Anzano (flowemotion), Luca Novati (muscle hiit), Luca Donadio (beatbox), Reidel Duran Leon (insany-T), i master trainer di Tamboo Fitness e i ballerini Raffaele De Simone, Alessio Cavaliere e Mery Papa (ACSI Napoli). Il programma fitness, insieme ai continui allenamenti sui palchi, ha proposto le aree tematiche “biking in silent”, “calisthenics” by Emanuele Limatola, “arti marziali” e “sleep e recovery”. Guest fitness di Padelness 2024 Vida Macura Maglica.