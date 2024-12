Milano Premier Padel P1. Paquito Navarro, vittoria con dedica: “Per mia madre che non c’è più"

Una vittoria con una dedica speciale a chi non c'è più. Paquito Navarro sta giocando il Milano Premier Padel P1 con il cognome ‘Compan’ sulla maglia: è quello della mamma Maria Victoria, scomparsa qualche giorno fa. “Da giovedì scorso c'è una stella in più nel cielo che mi appoggia e mi accompagna in ogni momento, la mia stella più speciale – le parole toccanti di Paquito sui suoi profili social –. Ti ricorderò per sempre, ogni giorno. Ti voglio bene". E nel ricordo della mamma, Paquito – in coppia con Pablo Cardona – ha superato gli ottavi di finale all'Allianz Cloud, battendo 6-2 6-4 Sanyo Gutierrez e José Diestro: una vittoria che vale l'accesso ai quarti – dove ci saranno Arturo Coello e Agustin Tapia o Maxi Sanchez e Lucho Capra, in campo in serata – e, per Cardona, un passo avanti verso le Premier Padel Finals di Barcellona, visto che la sconfitta di Gutierrez esclude Sanyo dalla corsa a uno degli ultimi due posti ancora in palio nella FIP Race. “E' stata una settimana complicata – le parole di Paquito, che si era ritirato dal Major di Acapulco per motivi personali legati proprio alla scomparsa della mamma –. Essendo sincero, ho pensato di non venire a Milano, ma mia madre non avrebbe voluto questo. Lei avrebbe voluto che venissi qui a dare il massimo e ad aiutare il mio compagno a qualificarsi alle Finals. Voglio che sia orgogliosa di me, ovunque sia”.



C’è chi con la propria maglia ricorda una persona scomparsa e poi c’è chi, attraverso la sua ‘camiseta’ regala la felicità a un bambino. Il protagonista di questo gesto è stato Juan Lebron che, dopo aver vinto il match contro Daniel Santigosa e Miguel Lamperti, andando verso la panchina si è accorto che sugli spalti dell’Allianz Cloud un bambino alzava in aria un cartoncino con scritto: “Oggi è il mio compleanno: mi regali la tua maglietta?”. Detto, fatto. Il Lobo l’ha portato in campo e gli ha consegnato il prezioso cimelio regalandogli una giornata indimenticabile.



Ma non finisce qui perché il Milano Premier Padel, insieme a Subito – piattaforma leader in Italia per vendere e comprare in modo sostenibile e Official Sponsor del torneo – ha messo all’asta alcuni memorabilia dei campioni in gara. Tra questi, le racchette e le palline autografate da Arturo Coello, Agustin Tapia, Ale Galan e Fernando Belasteguin. Non solo: all’iniziativa hanno partecipato anche Ari Sanchez, Paula Josemaria, Gemma Triay, Claudia Fernandez e molti altri. Gli appassionati potranno tentare di aggiudicarseli attraverso un’asta sulla piattaforma Subito.it (https://www.subito.it/utente/124027957) con il ricavato di tutte le vendite che verrà donato a Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS, la no profit che in Italia si occupa di promuovere un cambiamento sociale positivo attraverso lo sport, generando aggregazione e coesione sociale attraverso attività sportive gratuite ad alto impatto educativo per ragazzi e ragazze provenienti da contesti socioeconomici vulnerabili.