Milano Premier Padel P1. Triay e Fernandez raggiungono Delfi e Bea in finale

Da Acapulco a Milano. In una settimana, Gemma Triay e Claudia Fernandez potrebbero centrare una straordinaria doppietta. Dopo il primo Major vinto in Messico, le due giocatrici spagnole possono chiudere la stagione alla grande all'Allianz Cloud per poi dare l’assalto alle Premier Padel Finals. Triay e Fernandez, con il 6-3 6-2 a Tamara Icardo e Claudia Jensen, raggiungono Delfi Brea e Bea Gonzalez nella finale in programma domani alle 15. In palio, oltre ai 1000 punti nel ranking FIP garantiti dalla vittoria di ogni P1, anche il secondo posto come numero di titoli in stagione: alle spalle di Paula Josemaria e Ari Sanchez con 9, ci sono infatti sia Triay e Fernandez che Brea e Gonzalez con cinque.



Festeggiano Gemma e Claudia; vede sfumare invece le possibilità di giocare le Finals Tamara Icardo. Nonostante l’infortunio, la spagnola era stata capace di recuperare fino a restare in corsa durante l'ultimo torneo della stagione: il ko a Milano, però, qualifica Ale Alonso, che completa quindi il quadro delle 16 regine. E alla fine della partita Gemma ha voluto dedicare un pensiero alla rivale: “Mi dispiace per Tamara, ma sono contenta che stia tornando al suo livello. Parlando della partita, è uno spettacolo giocare con questa atmosfera. Abbiamo gestito una partita di alto livello, alzando la qualità del pallonetto e attaccando. Siamo molto felici, e il merito di tutto questo è anche del team che ha lavorato bene”. Per Claudia Fernandez, invece, sarà la prima finale in Italia dopo l’eliminazione in semifinale sia a Roma che a Genova. “E sono davvero felice”, ammette la giovanissima spagnola, diventata ben presto un idolo del pubblico dell'Allianz Cloud.



Se a decidere un primo set equilibrato è stato un break sul 5-3, nel secondo l'allungo è arrivato sul 3-2. Un break che Triay e Fernandez hanno bissato sul 5-2, chiudendo e andando subito con la testa sulla finale.