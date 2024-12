Padel e Salute, bis per la prevenzione

Prevenzione e benessere in prossimità del Natale. Si è svolto sabato scorso, presso il Joy Padel di Roma , l’evento prefestività Padel e Salute , organizzato dall’ associazione culturale Capire per Prevenire , presieduta dal Prof. Stefano Arcieri , in collaborazione con Università La Sapienza . La manifestazione ha rappresentato una novità e una tappa di avvicinamento al consueto format che vedrà il main event in programma dal 6 all’8 giugno presso SapienzaSport . Padel e Salute ha dunque raddoppiato la propria presenza sul territorio con un evento dedicato esclusivamente alla prevenzione donna-bambino, con il torneo femminile che si è svolto contestualmente sui campi del Joy Padel. Un torneo che ha riscosso molto successo, viste le oltre 60 giocatrici presenti sui campi, suddivise per livelli in categoria gold e silver. Vincitrici del tabellone gold la coppia formata da Flavia Stiffi e Claudia Mancinelli , mentre nel silver trionfo di Giada Vaccarella e Silvia Volpicelli .

Focus Prevenzione

Accanto al padel giocato, gli stand dedicati alla prevenzione, con la presenza dei medici del Policlinico Umberto I impegnati nelle visite gratuite per la senologia, ginecologia, pediatria, otorinolaringoiatria e un servizio di counselling psicologico. Nonostante le cattive condizioni meteo che si sono scatenate sulla Capitale nel weekend, i cittadini si sono presentati al Joy Padel per consultare i servizi medici offerti gratuitamente da Padel e Salute: “Abbiamo registrato una buona affluenza – le parole del Prof. Stefano Arcieri – nonostante il brutto tempo. Sono molto contento della riuscita di questo evento e ci tengo a ringraziare di cuore i main sponsor che hanno contribuito alla realizzazione in serenità di Padel e Salute donna-bambino: gelati Motta proprietaria del brand Nuii, San Benedetto, Mirauto e clinica privata Villa Margherita. Sono rimasto piacevolmente sorpreso che tra le cinque patologie che abbiamo proposto al Joy Padel, quella che ha riscosso più accessi è stato il counselling psicologico, segno che tra la cittadinanza si sta diffondendo sempre di più la cultura del benessere psicologico, che rappresenta il cardine del benessere del nostro organismo".

Il progetto Padel e Salute, che sta crescendo ogni anno, ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione attraverso un approccio integrato tra sport e salute. Proprio a riguardo, sono partiti già da mesi i preparativi per l’evento di giugno e non si esclude un’ulteriore tappa di avvicinamento verso primavera 2025, così come quella svolta sabato sui campi del Joy Padel.