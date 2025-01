Con la formula Mixto, un circolo senza barriere

Lo hanno ribattezzato "il luogo dove la passione per il padel si unisce all'eccellenza del servizio". Siamo al Madiba Padel Club . Ci troviamo a Roma , a Casal Morena , nell'area sud-est della Capitale. In tutto nove campi di ultima generazione, bar e ristorante e anche una scuola padel per adulti e bambini. Guido Possamai , uno dei titolari, dice: "La struttura è costituita da sei campi coperti con tetto apribile, due esterni e uno singolo, spogliatoi climatizzati e dotata inoltre di un ampio parcheggio".

INCLUSIONE

Un'organizzazione molto rodata, come spiega Possamai: "Oltre al quotidiano pieno utilizzo delle strutture, vengono organizzati corsi per ragazzi e per adulti a tutti i livelli (principianti, intermedi, avanzati) per circa 3.500 associati, con la possibilità di essere inseriti nelle 14 chat del centro suddivise per livelli e divisi per categoria uomini e donne, dove vengono continuamente organizzate partite e dove i nostri clienti sono regolarmente informati su tutti gli eventi che vengono programmati. Dal 2023 - prosegue - il nostro centro ospita le iniziative dell’associazione Padel Integrato, che si occupa di promuovere una formula di gioco 'Mixto' che consente di far competere persone con disabilità fisiche in coppia con giocatori normodotati promuovendo socializzazione, integrazione ed inclusione, tema molto sentito sponsorizzato in maniera particolare dal Madiba. Nell’ultimo anno questa attività è aumentata in maniera significativa e infatti il nostro è il primo circolo ad aver sposato un progetto di integrazione così continuativo sul territorio laziale, garantendo i campi, promuovendo con diverse agevolazioni questo tipo di attività".

Padel Mixto, ovvero lo sport che abbatte le barriere

"Con la attenta supervisione del tecnico Roberto Bentini che si prodiga in modo particolare per coinvolgere l’associazione e i suoi atleti il più possibile in tutte delle attività - dice Possamai - il Madiba ha partecipato nel 2024 con una squadra di Padel Mixto alla Coppa dei Club, una competizione amatoriale a livello nazionale promossa dall’Msp e si appresta a partecipare con due squadre alla prossima edizione del 2025. In aggiunta a questo il Madiba ospita eventi a livello regionale dove diverse aziende scelgono la nostra struttura per tornei annuali di padel".