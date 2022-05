Motori accesi per la Coppa dei Club-Regione Sardegna . Dopo Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Toscana e Marche, anche nell'isola è appena iniziata la seconda edizione del Campionato Amatoriale a Squadre organizzato dal MSP Sardegna, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Sei le squadre partecipanti, rappresentanti la città metropolitana di Cagliari: SSD Himalaya, SSD C & C Sports, SSD Tiro Libero, ASD Sardegna Multisport, SSD Orangeclub e SSD VI Miglio. Detentrice del titolo l' Ossigeno Padel, vincitore dell'edizione 2021.

Coppa dei Club, iniziata la Fase Regionale in Sardegna

La Finale Regionale è in programma il 19 giugno a Quartu Sant'Elena, dove conosceremo la squadra che rappresenterà la Sardegna alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dall’8 al 10 luglio presso Padelmania di Pescara, il Circolo dell'ex calciatore Gigi Di Biagio e del Presidente del Pescara Daniele Sebastiani. "Abbiamo iniziato a promuovere il padel da tre anni con ottimi risultati - il commento del Presidente MSP Sardegna Alberto Borsetti - la Coppa dei Club si inserisce in un quadro di iniziative che vede il nostro Ente in prima nella promozione di questa disciplina nell'Isola. Buona fortuna a tutte le squadre partecipanti, che vinca il migliore!". Sponsor della Coppa dei Club Birra Tsingtao – Official Beer e Acqua Cottorella – Official Water, media partner Corriere dello Sport-Stadio, Prima Press, Today, Mr Padel Paddle e Sport Club Magazine.