Paris Major, oggi alle 15 la finale: Lebron-Galan vs Tello-Chingotto

PARIGI (Francia) - La finale della prima edizione del Greenweez Paris Premier Padel Major, in programma oggi alle 15, vedrà la coppia tutta spagnola Alejandro Galan e Juan Lebron contro quella argentina composta da Federico Chingotto e Juan Tello. Nella prima semifinale, le teste di serie n.1 hanno surclassato Pablo Lima (BRA) e Franco Stupaczuk (ARG), vincendo la partita 6-1 6-0 in soli 40 minuti. Nell'altra semifinale, Federico Chingotto e Juan Tello hanno sconfitto le teste di serie n.2 Martin Di Nenno (ARG) e Francisco Navarro (ESP) in due set (7-6 6-3).