Premier Padel, Galán-Lebrón e Lima-Stupa finalisti in Egitto

I finalisti della prima edizione del NEWGIZA Premier Padel P1 sono stati decisi in Egitto! La coppia numero 1 al mondo Alejandro Galán e Juan Lebrón affronterà alle 17 di domenica , allo stadio Cheops , una delle coppie più dure degli ultimi mesi: il brasiliano Pablo Lima e l'argentino Franco Stupaczuk .

Gli ultimi due vincitori del Premier Padel si affronteranno domani nella grande finale: Galán e Lebrón (2 Majors e 1 P1 title) cercano il loro quarto trofeo su sei nel nuovo tour globale promosso da FIP e sostenuto da la PPA e la QSI. Lima e Stupaczuk cercheranno di alzare il loro secondo titolo consecutivo dopo aver conquistato l'ultimo P1 a Mendoza (Argentina) a metà agosto.

Premier Padel, sarà una gran finale in Egitto

In Egitto la prima semifinale ha promesso forti emozioni e non ha deluso: dopo un combattuto primo set, vinto al tiebreak da Belasteguín e Coello, la coppia spagnolo-argentina ha avuto un buon vantaggio nel secondo. Ma Galán e Lebrón hanno tirato fuori il loro miglior padel per forzare il secondo tiebreak, pareggiare la partita e mostrare nel terzo set perché sono ancora i più dominanti al mondo: due break consecutivi hanno permesso loro di sconfiggere Bela-Coello e raggiungere la quinta finale (su sei) al Premier Padel con un definitivo 6-7, 7-6, 6-2 .

Ruiz e Bergamini sono entrati meglio nella seconda semifinale, ma con un duro lavoro e un grande sforzo Lima e Stupa hanno potuto pareggiare lo svantaggio iniziale e finire per vincere un primo set combattuto. Nel secondo set, storia diversa: il brasiliano e l'argentino sono andati vicini alla perfezione, lasciandosi subito alle spalle gli avversari per chiudere la partita con 6-4, 6-0 e raggiungere la loro seconda finale di Premier Padel consecutiva.

Le dichiarazioni dei vincitori delle semifinali

Le reazioni post-partita delle due coppie vincitrici sono disponibili sull'account Twitter ufficiale di Premier Padel. Queste alcune delle frasi dei protagonisti.

Galán-Lebrón: “Contro Arturo e Bela devi sempre fare una grande partita per vincere” / “Vogliamo dare il tocco finale qui in Egitto”.

Lima-Stupa: "Grazie al duro lavoro siamo stati in grado di qualificarci contro grandi rivali" / "Domani ci godremo una grande finale e daremo tutto ciò che abbiamo per vincerla".