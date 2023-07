Padel Club Rende protagonista al 'Road to Rome': i risultati

Sabato 15 e domenica 16 luglio, nella splendida cornice del Villa Pamphili Padel Club di Roma, si sono svolte le fasi finali nazionali del circuito TPRA “Road to Rome”. II Padel Club Rende in rappresentanza della Calabria è stato presente con le 2 coppie di doppio misto vincitrici della fase regionale nello scorso mese di giugno. Per la sezione Expert Level, la Calabria è stata rappresentata dalla coppia Gianpaolo Peluso e Francesca Liporace, mentre per la sezione Entry Level è stata rappresentata dalla coppia Eugenia Meliadò e Annibale Calabrese.