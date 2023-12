Juan Martin Diaz, a Milano il primo evento da ex: ecco cosa ha detto

MILANO - Fa strano vedere Juan Martin Diaz in borghese e senza la sacca con la ‘pala’. Pochi giorni fa, una delle leggende di questo sport ha detto basta: lascia il padel dopo averlo dominato per 14 anni in testa alla classifica mondiale ma, soprattutto, dopo averlo accompagnato - assieme ad altri pionieri - in una nuova dimensione. Diaz alza gli occhi all’Allianz Cloud di Milano, dove è in corso Milano Premier Padel P1, ed è quasi estasiato. “È la prima volta che vengo a un torneo da ex giocatore – dice –. Il palazzetto è spettacolare: peccato non averci potuto giocare, ma la scelta era stata già fatta”. Juan Martin l’ha fatta col sorriso, ma serve tempo per abituarsi: “Dopo 30 anni è normale che mi faccia strano e che debba abituarmi al pensiero di non allenarmi. Ma questa è la vita, e la ringrazio per tutto quello che mi ha dato”.