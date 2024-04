La Serie C del Villa Pamphili: gioventù al potere

Dopo l’ottimo avvio di stagione nella massima serie, tutt’ora in corso, il Villa Pamphili Padel Club si appresta a cominciare il percorso in Serie C , tra conferme di assoluto valore e giovani innesti pronti ad affrontare una competizione lunga, difficile ma incredibilmente stimolante visto il valore delle rose iscritte quest’anno. A capitanare la squadra del rinomato circolo capitolino sarà Gianluca Lalli , che l’anno scorso ha contribuito alla permanenza in Serie A e che, per la stagione in corso, ha scelto il ruolo di team manager di una squadra ambiziosa e, tra le altre cose, composta da ben sette “millenials”. " É stimolante per me affiancare giovani di questo talento - ha dichiarato il 28enne romano, da anni tra i migliori giocatori di seconda fascia d’Italia - abbiamo allestito una squadra giovanissima ma allo stesso tempo competitiva e pronta per una competizione tosta come la C. Cercherò di essere una guida e al tempo stesso di dare il mio contributo in campo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati insieme alla dirigenza”.

Le parole del direttore tecnico Alfonso Viuda

Oltre a Lalli, in qualità di capitano e giocatore più esperto del roster, scenderanno in campo Edoardo Riso (2008), Mauro Maggi (2007), Edoardo ed Enrico Pennino (rispettivamente classe 2003 e 2006), Daniel Piazza (2005), Jacopo Cioffi (2006) ed Andrea De Angelis (2002), giocatori che si allenano costantemente nell’Accademia del Villa Pamphili sotto la direzione tecnica di Alfonso Viuda: “I ragazzi stanno crescendo e questa competizione sarà un buon test per capire il loro livello - ha dichiarato l’ex top 70 World Padel Tour, che da quest’anno è al timone tecnico del circolo capitolino - insieme a Gianluca Lalli li alleniamo ogni settimana cercando di trasferire e mettere tutte le nostre conoscenze a disposizione del loro potenziale. Siamo fieri di loro e sono sicuro porteranno in alto il nome del nostro circolo in giro per l’Italia”.

'Racchette in Classe', il programma didattico

Le giovani leve, dunque, sono al centro del programma didattico e formativo del Villa Pamphili: il progetto Racchette in Classe - che quest’anno ha toccato i 280 iscritti, tutti ragazzi compresi tra gli 11 e i 13 anni – e gli svariati raduni Under organizzati nell’anno insieme alla Fitp sono solo alcune delle iniziative promosse dal circolo di Via della Nocetta per lo sviluppo del padel giovanile. “Sono anni che cerchiamo di essere un punto di riferimento per i ragazzi – ha concluso Luigi Argiolas, co-proprietario insieme ad Alessia da Soller – sono loro il presente ma soprattutto il futuro di questo sport. La nostra ambizione è riuscire ad affiancare il loro percorso di crescita, offrendogli il meglio dal punto di vista tecnico senza tralasciare l’importanza dell’aspetto mentale e comportamentale. Sono sicuro che, un giorno, gli atleti che quest’anno saranno impegnati in C potranno rappresentarci in Serie A”.