Palavillage si affida a Wansport: il Padel piemontese è sempre più interattivo

Palavillage si affida a Wansport: un'app dedicata al Padel

Per far fronte ad un numero sempre maggiore di iscritti e garantire loro la migliore esperienza di gioco possibile, Palavillage ha deciso di affidarsi a Wansport, app e software gestionale con oltre 2000 centri affiliati in tutta Italia. Una piattaforma dedicata ai centri sportivi, ma anche ai giocatori che offre soluzioni tecnologiche avanzate e integrate per rispondere alle esigenze sia degli operatori del settore sia degli utenti finali: dalla prenotazione dei campi alla scelta dei compagni in base al livello di gioco; dalla gestione degli ingressi alla contabilità della singola struttura e molto altro. Scegliendo Wansport Palavillage ha dato il via ad un vero e proprio movimento del padel piemontese: sono infatti 35 i circoli di Piemonte e Valle D’Aosta che, insieme a Palavillage, hanno scelto di aderire ai servizi offerti dalla piattaforma per rendere sempre più interattiva e fruibile da tutti l’esperienza di gioco.