I OPEN HYpro di Padel

Le attività sportive del Padel Club Rende , nel mese di luglio, sono state caratterizzate dal primo Open targato HYpro. Il torneo iniziato il 12 luglio ha registrato la presenza di ben 80 atleti di caratura nazionale e che hanno dato vita a incontri di alto livello tecnico. Sin dalle prime fasi, al torneo ha assistito un pubblico numeroso e attento e che ha dimostrato interesse per tutte le categorie di partecipanti.

Il torneo si è svolto secondo il regolamento federale che prevede la conclusione dei tabelloni intermedi di quarta e terza fascia ed il tabellone finale “Open”.

La sezione di quarta fascia è stata appannaggio della coppia di casa, Francesco Donato e Giuseppe D’Acri, mentre quella di terza fascia ha registrato la vittoria della coppia De Bonis - Esposito.

Il tabellone principale ha registrato la presenza di giocatori di alto livello tecnico e ha visto competere nelle fasi conclusive le coppie Munoz Romero Daniel in coppia con Rosell Garcia Diego, Rizza Angelo con Veloz Diego Gabriel, Giulio Lucchetti con Sperati Matteo Maria e Antonio Amore con Alessandro Torrisi. Il torneo è stato vinto dalla coppia Munoz – Rosell in finale contro Lucchetti – Sperati.

Il Presidente del Padel Club Rende, Gianpaolo Peluso, ha espresso grande soddisfazione per il numero di iscritti e per l’ottimo livello tecnico raggiunto dal torneo. Un ringraziamento particolare va al direttore del torneo Mattia Marino che ha gestito con competenza e professionalità l’intera manifestazione. Un plauso particolare va a Francesco Giordano, giudice arbitro del torneo, che ha diretto in maniera impeccabile tutte le fasi del torneo.

Domenica 21 luglio la giornata conclusiva con semifinali, finale e premiazione alla presenza dell’Amministratore dell’HYpro, dott. Alessandro Grispino che ha premiato la coppia dei vincitori.

Dopo la pausa agostana si riprenderà a settembre con un torneo di terza fascia, la tappa del Road to Torino di Pickleball e con le attività didattiche della scuola Padel.