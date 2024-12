Sinicropi e Di Giovanni al Premier Padel Milano P1 scelgono Tony Mami come coach

Sinicropi-Di Giovanni, il match da sogno contro Diestro e Sanyo Gutierrez

Al secondo turno la coppia Italiana ha affrontato la coppia n.10 del ranking mondiale, Jose Garcia Diestro e Sanyo Gutierrez, quest’ultimo ex n.1 al mondo e Icona di questo sport. Il match, proibitivo sulla carta, ha regalato agli appassionati e tifosi un piccolo sogno, giocando il tie break sul primo set, perso per 7 punti a 4; 7-6 6-4 il risultato finale di una partita giocata con coraggio. L’esperienza al Premier Padel Milano P1 non è solo un successo per i giocatori, ma anche un traguardo significativo per Tony e il Padel Club Riccione, che si conferma un punto di riferimento per il padel italiano. Milano ha segnato un punto di partenza per un percorso che si prevede entusiasmante e pieno di nuove sfide.