Padel, il successo del Multimedia Open 500 al Tartarughino

Un successo il 2º Multimedia Open 500 al Tartarughino , disputatosi nel weekend dell’Immacolata nella struttura sportiva di Capo d’Orlando. Tre giorni con oltre 50 partite di altissimo livello: presenti padelisti eccelsi che hanno dato il loro meglio. A trionfare nell’Open maschile la coppia Cutuli-Terzo , in finale contro i giovanissimi, ma con un futuro sicuramente radioso, Di Martino-Stella, allievi del maestro Adriano Sammatrice. Nel femminile Auteri e De Simone hanno avuto la meglio su Di Battista-Conte, anche loro giovanissime e allenate dal maestro Sammatrice.

È stato un torneo veramente meraviglioso, con un solo obiettivo: il divertimento. “Ringraziamo - dice Enzo Brignone del Tartarughino - il nostro sponsor Multimedia, nella persona di Dario Gugliotta, gli amici di Eventi Padel e tutti i partecipanti per aver reso speciale questo weekend. Siamo orgogliosi di avere ospitato giocatori dalle province di Siracusa, Catania, Palermo. Vuol dire che il nostro impegno nel far conoscere la struttura del Tartarughino è stato ripagato. Non vediamo l’ora di riproporre eventi del genere".