Mondiali pallanuoto, il Setterosa eliminato ai quarti di finale

Semaforo rosso per il Setterosa, eliminato ai quarti di finale del Mondiale di pallanuoto. L'Italia, che aveva fatto fuori il Canada nel turno precedente, ha perso 14-12 contro la Grecia in una partita di grande sofferenza in cui le azzurre hanno subito la maggiore freschezza atletica e mentale delle avversarie che un mese fa le avevano escluse dalla qualificazione olimpica vincendo il bronzo europeo ad Eindhoven. Cinquina di una strepitosa Ninou che trova sempre la soluzione giusta nei momenti più difficili quando l'Italia ha provato ad accorciare fino all'8-6. Per il quinto posto si giocherà il 14 febbraio alle 12.30 italiane contro le campionesse in carica dell'Olanda che hanno perso contro l'Ungheria ai rigori. Per il Setterosa ancora una speranza per la conquista dell'ultimo pass olimpico in palio con il Canada come competitor.