Roma Vis Nova, si fa sul serio

La rosa si è rinforzata con gli arrivi degli stranieri Penava, Smiljevic, del difensore Grossi e del centroboa Spione, ultimo e fondamentale tassello, una formazione con qualità ed esperienza senza dimenticare i tanti giovani che approdano in prima squadra in pianta stabile. Contro l’Ortigia sarà una partita difficile, molto incerta, i siciliani hanno nel proprio roster come Giribaldi, Di Luciano, Tempesti. “Sarà un match molto difficile contro una delle grandi del campionato, una formazione molto ben allestita, che sarà nella parte alta della classifica, sulla carta tra le prime quattro-cinque – ha detto il tecnico dei romani, Alessandro Calcaterra -. Una squadra già rodata, avendo affrontato delle gare di coppa, speriamo di esser una sorpresa in positivo, la voglia è tanta, i ragazzi hanno desiderio di mettersi in luce e di dimostrare i propri valori, mi auguro di fare un campionato più tranquillo rispetto alla passata stagione e di raggiungere presto l’obiettivo della salvezza. Non vediamo l’ora di ricominciare, di intraprendere questo nuovo percorso, abbiamo cercato di dare più professionalità, il gruppo sta lavorando sodo, si deve ancora amalgamare a pieno, ma siamo sulla strada giusta”.

