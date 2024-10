Roma-Vis Nova, col Catania è tempo di reagire

Dopo la dolorosa sconfitta di Firenze è tempo di cambiare pagina per la Roma Vis Nova e di pensare alla prossima partita. Domani alle 17 (diretta streaming sul sito Corriere dello Sport), i leoni capitolini ospiteranno allo Stadio del Nuoto di Monterotondo il Nuoto Catania, concorrente diretta per la salvezza e a zero punti in classifica. Una gara valida per la terza giornata di Serie A1 maschile e che può regalare spettacolo. La squadra romana, che finora ha raccolto tre punti, dovrà resettare e ripartire dalla vittoria in casa con l’Ortigia in occasione della prima giornata.