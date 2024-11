Vis Nova provaci a Trieste

Sei punti in tre partite, il miglior rendimento di sempre in serie A1. Così la Roma Vis Nova , al secondo anno di fila nella massima serie, ha iniziato la stagione, per questo i leoni hanno il compito non troppo ardito di provarci. “Sarà una trasferta molto insidiosa, quasi proibitiva”, aveva detto qualche giorno fa il tecnico Alessandro Calcaterra , ma a vedere bene la situazione in classifica questa Vis Nova domani alla Bianchi, a Trieste (inizio match ore 15.45), ha il dovere morale di provarci.

Anche perché ha le carte per strappare punti in un campo considerato da sempre molto molto difficile. In questa stagione i triestini sono imbattuti, hanno 7 punti e sono lanciati nei piani alti. I romani, invece, si sono riscattati dalla sconfitta con la Florentia e sono al primo, vero esame della stagione. Una partita che, nonostante l’assenza di Penava squalificato, farà capire il valore di questo gruppo. Il pensiero di uno dei capisaldi della Roma Vis Nova come Andrea Poli. “La partita contro Catania ci ha fatto capire che la strada intrapresa è giusta, abbiamo lavorato bene sia in difesa, sia in attacco. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, abbiamo dei margini di miglioramento. Contro Trieste sarà molto dura, ci carica giocare queste partite, abbiamo un buon centro e diverse soluzioni in attacco cui fare affidamento. Poi la difesa è cresciuta molto, potremo fare molto bene”.