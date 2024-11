Vis Nova, dacci dentro col Posillipo

È il momento di dare continuità, di dare forza e alimento alla classifica. È il momento di capire di che pasta si è fatti e di persistere nel positivo cammino intrapreso. La Roma Vis Nova ha il compito di crederci per poter rimanere nei piani alti della classifica. Domani allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (inizio match alle ore 17.00 con diretta streaming sul portale del Corriere dello Sport) arriverà un avversario da sempre ostico per i leoni, ovvero il Posillipo. L’inizio in questa stagione delle due squadre è stato diverso, i romani sono al terzo posto con 9 punti frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta, l’ultimo successo è stato storico sul campo del Trieste. Ma non per questo bisogna adagiarsi, ma proseguire a fare punti. I campani, invece, sono a metà graduatoria con 6 punti, frutto di 1 vittoria e 3 pareggi, di cui due con Florentia e Trieste, dunque attenzione a questa squadra che non molla mai.