Vis Nova, Calcaterra carica prima del derby con l'Olympic: "Testa e cuore"

Scatta il tempo dei derby . Due nel giro di sette giorni. E questa Roma Vis Nova non ha intenzione e neanche voglia di fermarsi . Sabato (16 novembre) allo Stadio del Nuoto di Monterotondo alle ore 17 (con diretta sul canale YouTube della società) arriverà per la sesta giornata della serie A1 la Training Academy Olympic Roma nel primo dei due derby consecutivi. Attenzione perché le due squadre si allenano assieme e si conoscono molto bene.

Vis Nova, le parole di Calcaterra prima del derby con l'Olympic

Alla vigilia il tecnico Alessandro Calcaterra tiene alta l’attenzione: "Nei derby non vince mai la squadra migliore, ma chi mette in acqua testa, cuore e ha quella giusta tranquillità, per noi le prossime due gare sono fondamentali. L’Olympic è una squadra attrezzata e completa, ci sarà da prestazione la massima attenzione". L’inizio per queste due realtà è stato completamente diverso. Vis Nova al terzo posto con 12 punti, frutto di quattro vittorie su cinque, mai così bene nella massima serie. Per l'Olympic un pareggio in cinque gare. Ma attenzione a non prendere sottogamba l’impegno che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Il centroboa Spione esalta il gruppo dei 'Leoni'

Matteo Spione, centroboa alla prima stagione con i leoni, spiega il bellissimo momento: "Andiamo in piscina e l’unica cosa che vogliamo è allenarci, migliorarci e vincere. C’è stata fin da subito grande intesa tra noi e poi anche con gli stranieri ci stiamo trovando a memoria, si sta creando una bellissima alchimia, che si arricchisce di allenamento in allenamento. Io sono arrivato tardi, indietro con la preparazione fisica, ma sono stato accolto benissimo. C’è un grande gruppo e una grande società, tutti vanno dalla stessa parte. Non sappiamo dove potremo arrivare, a questo punto speriamo di ritrovarci a lottare da qui in avanti per qualcosa di importante".