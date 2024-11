Vis Nova contro l’Onda Forte per continuare a volare

ROMA - Terzo posto in classifica, la vera sorpresa di questo inizio di stagione. La reginetta vuol diventare grande ed esser invitata al ballo dei grandi. Per farlo bisogna continuare ad alimentare la classifica prima di incontrare i giganti Recco e Brescia. Il compito del fenomeno Roma Vis Nova è continuare a stupire ancora e prendere i tre punti contro l’Onda Forte (sabato alle ore 18.00 nella piscina di Ostia) nel secondo derby della Capitale. E se nel match contro l’Olympic il successo è arrivato all’ultimo minuto, dopo esser stati in vantaggio per tutta la partita il dovere di Antonucci e compagni nella prossima sfida è mantenere le distanze e provare a chiudere anzitempo. Ma del resto si sa, i derby sono sempre partite a parte, anche se la graduatoria dice Vis Nova con 15 punti frutto di cinque vittorie e una sconfitta e Onda Forte con 0 punti, ma attenzione a Moskov miglior marcatore della A1. Il pensiero del difensore Andrea Grossi: “E’ solo l’inizio, dobbiamo ancora scontrarci con le grandi, il campionato è ancora lungo e difficile, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e a vincere, anche soffrendo, come nell’ultima gara. Non dobbiamo montarci la testa, ma rimanere con i piedi per terra. Ora ci aspetta un altro derby, sarà anche qui una partita difficile, non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare a noi”. Anche il tecnico Calcaterra mette in guardia i suoi: “Contro l'Onda Forte dovremo mantenere calma e lucidità nei momenti clou della partita".