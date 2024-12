Vis Nova a Bologna per diventare grandi

La classica prova del nove. Le partite contro Olympic, Ortigia, Trieste hanno evidenziato che questa Roma Vis Nova ha un altro passo rispetto alle scorse stagioni, mentre la gara contro Brescia ha fatto vedere come il divario con le grandi si sia assottigliato, ma rimane comunque un gap. Per questo la partita di domani alle ore 16.30 in quel di Bologna contro la De Akker rappresenta un bel banco di prova per capire le reali potenzialità di questo gruppo e allo stesso tempo per diventare una grande. La classifica dice che i romani hanno collezionato ben 6 vittorie e 2 sconfitte, 18 in serbo e un quarto posto dietro Recco, Brescia e Savona, ma 6 punti in più della stessa formazione bolognese che viene dalla sconfitta col Posillipo.

Tofani: "A Bologna sarà un bivio per entrambe"

C’è grande concentrazione e determinazione per poter riprendere la retta via. Le parole alla vigilia del tecnico in seconda Roberto Tofani: “Contro il Brescia c’è stata una buona prova generale, soprattutto in difesa. Non siamo in alto per caso, Calcaterra stimola molto i ragazzi durante la settimana, la squadra si sta formando e costruendo. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, dunque il nostro compito è provarci sempre e contro chiunque, c’è entusiasmo. Contro Bologna è un bel bivio sia per noi, sia per loro. Sono cresciuti, hanno cambiato molto rispetto allo scorso anno. Hanno perso male sabato, andiamo ad affrontare una buona squadra, noi vogliamo rifarci. Loro hanno dei giocatori molto importanti come Luongo e Milakovic, noi abbiamo i mezzi per poter far molto bene”.