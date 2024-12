Roma Vis Nova, ostacolo Savona

Dopo due sconfitte la Roma Vis Nova prova a riprendere la marcia interrotta. E se la battuta d’arresto con Brescia ci può stare, anche perché a 2 minuti dal termine era tutto in ballo, brucia ancora il ko a Bologna. Ma questa squadra ha le carte in regola per tornare a conquistare i tre punti. Il prossimo avversario non è dei più facili (sabato ore 15 con diretta su Youtube), quel Savona terzo in classifica, autore di 8 vittorie e 1 sconfitta con la seconda miglior difesa del campionato. Quella di Angelini è una formazione molto attenta, che gioca una bella pallanuoto con uomini di sostanza come Merkulov, Patchaliev, Figlioli e in porta l’ex Gianmarco Nicosia. Non sarà facile, ma come con Brescia i leoni hanno il dovere di provarci, la squadra sta bene e ha voglia di riscatto.