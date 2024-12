Roma Vis Nova, missione impossibile a Recco

Non è questa la partita da prendere di riferimento per la stagione e per il positivo cammino fin qui intrapreso dalla Roma Vis Nova. Sarà una missione impossibile, sabato alle ore 15 in terra ligure, per i leoni di Calcaterra che si troveranno di fronte i campioni d’Italia e una delle squadre più forti di sempre come la Pro Recco. Il cambio societario non ha minimamente scalfito la forza tecnica e la valenza di un club che continua a vincere negli anni. Così troviamo la Pro Recco in testa assieme al Brescia che però ha una partita in più. Con le due realtà che si affronteranno nell’ultimo turno d’andata.