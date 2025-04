Roma Vis Nova, battere Posillipo per credere ancora nell'Europa

Vincere per rimandare il discorso a gara 3. Vincere per credere di poter conquistare un posto in Europa. Quella di domani sera alle ore 19.00 a Monterotondo (con diretta YouTube sul canale della società) contro il Posillipo sarà una gara da dentro o fuori . I leoni vogliono poter riequilibrare le sorti e portare la serie a gara 3 (in programma l’1 maggio a Napoli). Una partita che la Roma Vis Nova può e deve vincere contro una squadra alla portata. Finora i confronti stagionali parlato di 2 vittorie Posillipo e 1 per la Vis Nova, sempre rispettando il fattore campo.

Capitan Antonucci suona la carica

La cornice sarà bellissima con animazione, musica e soprattutto tanta gente sulle tribune a incitare i leoni, impegnati per la prima volta nella loro storia nei playoff e chiamati a giocarsi un posto nelle coppe europee del prossimo anno. È carico e motivato il capitano Mattia Antonucci (in foto): “Quella di domani sarà la partita più importante della stagione, sia dal punto di vista mentale, sia fisico arriviamo nelle migliori condizioni, nonostante la sconfitta di venerdì. In questi pochi giorni abbiamo analizzato gli errori commessi e ora siamo sicuramente più consapevoli delle nostre capacità. Sappiamo cosa dovremo fare per vincere. Sarà una partita tosta, loro ci conoscono e vogliono chiudere le serie, ma sono molto fiducioso anche perché in casa abbiamo sempre dimostrato di avere una marcia in più. Sono certo faremo una grande prestazione”.