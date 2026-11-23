Pattinare sul ghiaccio con gli amici o con la propria famiglia dovrebbe essere un’opportunità per tutti. Con questo obiettivo, oggi a Roma, presso la Pista Polar Park di Mezzocammino, alla presenza di Francesca Lollobrigida, doppio oro ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 e Ambassador dell’iniziativa di Procter & Gamble “Campioni Ogni Giorno”, sono stati consegnati 13 pattini “speciali”, per consentire anche alle persone con disabilità motoria che siedono su sedia a ruote, di vivere l’esperienza del pattinaggio sul ghiaccio. I pattini “speciali”, pedane d'acciaio montate su lame e dotate di un accesso basculante e cinghie a cremagliera per bloccare la sedia a rotelle senza dover spostare la persona, sono una innovazione sviluppata da Polar Park nell’ambito dell’iniziativa “Anyone can skate”.

Acquistati da Lo Spirito di Stella ETS, grazie alla donazione di P&G tramite il programma “Campioni Ogni Giorno” con cui promuove in Italia l’accesso alla pratica sportiva per i ragazzi con disabilità, inclusione, socializzazione, saranno destinati a palaghiacci e piste cittadine. Il tutto è stato reso possibile grazie all’iniziativa “Il sogno scende in pista”, sviluppata da P&G insieme al partner commerciale Lidl che l’ha promossa nei suoi punti vendita in Italia, e ad “Athletes for Good”, il programma del CIO con cui P&G, partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, sostiene a livello mondiale progetti di impatto sociale promossi dagli atleti, in questo caso da Francesca Lollobrigida.

«Il ghiaccio è il luogo in cui sono cresciuta come atleta e come persona. Per questo mi piace pensare che possa diventare sempre di più uno spazio aperto a tutti, dove una disabilità non impedisca di condividere con gli altri la gioia di pattinare. Rendere lo sport accessibile significa creare occasioni per stare insieme, divertirsi e sentirsi parte della stessa comunità» ha dichiarato Francesca Lollobrigida.

«L’arrivo dell’inverno significa per tante famiglie e gruppi di amici tornare sulle piste di ghiaccio. Vogliamo contribuire affinché quel momento possa essere davvero di tutti - ha commentato Riccardo Calvi, Senior Director Comunicazione di P&G in Italia. Ringrazio Lo Spirito di Stella ETS, nostro partner prezioso nel percorso di “Campioni Ogni Giorno”, Lidl, un partner con cui condividiamo una forte attenzione alla sostenibilità sociale, e Polar Park, che ha trasformato l’idea dell’inclusione in una soluzione concreta inventando questo speciale pattino. Naturalmente un grazie di cuore va a Francesca Lollobrigida, volto e prima sostenitrice dell’iniziativa: avere al nostro fianco una campionessa, che crede così profondamente nel valore dello sport per tutti, rende questo progetto ancora più significativo».

«Siamo orgogliosi di essere al fianco di un partner come P&G in un progetto che abbatte barriere concrete attraverso i valori dello sport. Come grande azienda presente su tutto il territorio nazionale, sentiamo la responsabilità di restituire valore alle comunità in cui operiamo, trasformando ogni giorno la fiducia dei nostri clienti in gesti di solidarietà tangibili. Grazie all’iniziativa 'Il sogno scende in pista' promossa nei nostri punti vendita, abbiamo dimostrato come la collaborazione tra industria e distribuzione possa generare un impatto sociale reale, permettendo a tante persone di vivere il ghiaccio senza alcuna esclusione» ha dichiarato Alessia Bonifazi, Direttrice Corporate Affairs Lidl Italia.

«Da oltre vent’anni, Lo Spirito di Stella ETS lavora per trasformare il concetto di accessibilità in opportunità concrete, nella convinzione che ogni persona debba poter vivere esperienze di libertà, sport e condivisione, senza barriere. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: grazie a una soluzione innovativa, anche le persone che utilizzano una sedia a ruote potranno vivere l’emozione di pattinare sul ghiaccio insieme ad amici e familiari, condividendo momenti che troppo spesso vengono considerati inaccessibili. La collaborazione con Procter & Gamble, che da anni condivide e sostiene la nostra visione, e il coinvolgimento di Lidl e Polar Park dimostrano come l'unione tra realtà diverse possa generare risultati concreti e duraturi. Per noi, il vero significato dell’inclusione è proprio questo: non creare esperienze separate, ma rendere accessibili a tutti quelle che già esistono, perché nessuno debba sentirsi escluso» ha dichiarato Alessandra Sulsente, Segreteria Generale de Lo Spirito di Stella ETS.

«Il progetto “Per Ema - Anyone can skate”, nasce dal sogno dei tre soci del Polar Park di rendere inclusivo il Natale sul ghiaccio. Siamo onorati di essere stati scelti da Procter & Gamble e Lidl e che tramite l’associazione ETS “Lo Spirito di Stella” riusciremo a portare il nostro pattino “Polar Wings” in tutta Italia, consentendo a tutte le persone con una disabilità motoria, che siedono su sedia a ruote, di poter provare l’esperienza del pattinaggio. Desideriamo ringraziare anche tutte le persone e le istituzioni che hanno sposato questo progetto. La loro fiducia è stata fondamentale per ottenere questo risultato che vogliamo condividere con tutte le piste che hanno creduto nel progetto e mandare un pensiero ad Emanuele a cui il pattino Polar Wings è dedicato e che siamo certi che da lassù ha reso possibile tutto questo» conclude Filippo Nicastro, responsabile Polar Park.

Con questa iniziativa, P&G, Lidl, Lo Spirito di Stella ETS e Polar Park vogliono contribuire a trasformare concretamente il principio delle pari opportunità: non solo poter assistere allo sport, ma poterlo vivere, insieme agli altri, negli stessi luoghi e negli stessi momenti.

Queste le strutture in Italia che riceveranno i pattini speciali:

PALAGHIACCIO: PALASESTO a Sesto S. Giovanni (MI)

PALAGHIACCIO CANAZEI (TN)

PALAGHIACCIO ANDALO (TN)

PALAGHIACCIO DI FANANO (MO)

PALAGHIACCIO: ASD HOCKEY PERGINE VALSUGANA (TN)

PALAGHIACCIO: ROANA (VI)

PISTA CITTADINA: BOLZANO

PISTA CITTADINA: AKA4 MILANO

PISTA CITTADINA: MONOPOLI (BA)

PISTA CITTADINA: MONSANO (AN)

PISTA CITTADINA: OLBIA (SS)

PISTA CITTADINA: PALERMO

PISTA CITTADINA: PESCARA