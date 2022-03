"Mike Tyson ha sperperato oltre 300 milioni di euro"

Oltre 355 milioni di euro guadagnati durante la sua strepitosa carriera da pugile, più numerosi altri ricevuti da contratti di sponsorizzazione, ospitate in televisione, partecipazioni a reality show ed incontri pay-per-view (i più famosi, da circa 32 milioni, con Lennox Lewis, Bruce Sheldon e Frank Bruno): nel quadro tratteggiato dal Daily Star, e secondo quanto riferito da Sportskeeda, i l patrimonio netto di Mike Tyson sarebbe attualmente di poco inferiore ai 9 milioni e - si ipotizza pertanto - che possa averne sperperati almeno 300. Un dato incredibile , ma che - qualora venisse confermato - non potrebbe stupire i suoi fan. Soltanto nel 2003, infatti, subito dopo la sua ultima vittoria contro Cliffort Etienne, l'ex campione dei pesi massimi aveva dichiarato bancarotta con un debito di quasi 21 milioni di euro e, più in generale, voci sulla cattiva gestiva finanziaria hanno accompagnato gran parte della sua carriera.

Tyson, la rinascita dopo la bancarotta

Dopo aver toccato il fondo, riporta sempre il Daily Star, Mike Tyson sarebbe stato in grado di ricostruirsi un rispettabilissimo patrimonio soprattutto grazie alle numerose partecipazioni in televisione e al cinema, compresa la popolare trilogia 'Una notte da leoni'. Possiede inoltre il famoso 'Tyson Ranch', nel quale coltiva e vende una vasta gamma di prodotti a base di marijuana che gli frutterebbe oltre 425mila euro al mese. Ha fatto anche un breve ritorno nel mondo del pugilato nel 2020 per un incontro di esibizione con un altro ex del circuito, Roy Jones jr, ma 'Iron Mike' avrebbe dichiarato recentemente di non aver ancora ricevuto il pagamento per intero.

